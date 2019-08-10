بطيش: سيدر سيحفّز الاقتصاد وماكنزي سيحدّد القطاعات التي يجب الاستثمار فيها

أعلن وزير الاقتصاد منصور بطيش، "ان تخفيض العجز بموزانة الـ 2019، من 11 ل 7 في المئة سينفذ، الى جانب ما تضمنته الموازنة من اصلاحات ، فضلا عن ان ما ستضمّه موازنة 2020 من اصلاحات اضافية، سيعطي ثقة للاسواق العالمية والداخلية". كاشفا "ان المخاطر الاقتصادية انخفضت بعد لقاء المصالحة في بعبدا، بما لا يقل عن 20 بالمئة ".
وأشار بطيش في حديث تلفزيوني، الى "ان سيدر سيستثمر في البنى التحتية ما سيحفز الاقتصاد في حين ان خطة ماكنزي ستحدّد القطاعات الاساسية التي يجب الاستثمار فيها مثل الزراعة والصناعة ومنها الصناعات الغذائية"، مشددا على "ان وزير السياحة افيديس كيدانيان يملك خطة للسياحة وسيطلقها بعد اقرار خطة ماكنزي "، ودعا "الى تطوير اقتصاد المعرفة الذي سيبقي الشباب في لبنان من خلال الاستثمار فيه".
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