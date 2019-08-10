علمت قناة الـ"LBC" أنه "لم تسجل أي مصافحة بين وزير التربية ​أكرم شهيب​ ووزير ​الدولة​ لشؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​ في بداية جلسة ​مجلس الوزراء​ التي عقدت في ​قصر بعبدا​ برئاسة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ولا في نهايتها".

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كانت هذه تفاصيل خبر LBC: لم تسجل أي مصافحة بين شهيب والغريب لا ببداية جلسة الحكومة ولا في نهايتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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