اشار وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي انه كان يوجد وعد ان يُطرح ملف اجازة العمل للاجئين الفلسطينيين باول جلسة لمجلس الوزراء، لذلك وبعد انتهاء الجلسة طرحت من خارج جدول الاعمال هذا الملف، خصوصا وان الفلسطينيين ينتظرون.
واضاف في حديث تلفزيوني : "ذكرت الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري انهما وعدا بإيجاد حل، وعلى اثر ذلك أجل الأمر لغياب وزير العمل كميل ابو سليمان، وتم التوافق على تاجيله للجلسة القادمة على ان يكون الملف على جدول الاعمال".
كانت هذه تفاصيل خبر قماطي: ملف عمل الفلسطينيين سيكون على جدول أعمال جلسة الحكومة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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