قماطي: ملف عمل الفلسطينيين سيكون على جدول أعمال جلسة الحكومة المقبلة

اشار وزير ​الدولة​ لشؤون ​مجلس النواب​ ​محمود قماطي​ انه كان يوجد وعد ان يُطرح ملف اجازة العمل للاجئين ​الفلسطينيين​ باول جلسة ل​مجلس الوزراء​، لذلك وبعد انتهاء الجلسة طرحت من خارج جدول الاعمال هذا الملف، خصوصا وان الفلسطينيين ينتظرون.

واضاف في حديث تلفزيوني : "ذكرت ​الرئيس ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ انهما وعدا بإيجاد حل، وعلى اثر ذلك أجل الأمر لغياب وزير العمل ​كميل ابو سليمان​، وتم التوافق على تاجيله للجلسة القادمة على ان يكون الملف على جدول الاعمال".