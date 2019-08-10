الرئيس الفلسطيني: جميع المستوطنات الإسرائيلية ستزول

لفت الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ إلى أن "​إسرائيل​ مهما أعلنت عن بناء بيوت ومستوطنات فستزول، وسيتذكرون أن الأرض لأصحابها"، مشيراً إلى أنه "مهما أعلنوا عن بيوت هنا ومستوطنات هناك، ستزول جميعا، وستكون على مزابل التاريخ، وسيتذكرون أن هذه الارض لأهلها، للكنعانيين الذين كانوا هنا قبل 5 آلاف سنة، ونحن الكنعانيون".

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