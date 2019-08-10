العربية: أنباء عن سيطرة مسلحي المجلس الانتقالي على القصر الرئاسي بعدن

أفادت قناة "العربية بأن "هناك أنباء متضاربة عن سيطرة مسلحي المجلس الانتقالي على القصر الرئاسي في عدن". ومنذ يوم الأربعاء الماضي، تخوض القوات التابعة لحكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ممثلة بألوية الحماية الرئاسية وبعض الوحدات العسكرية، معارك ضارية في عدن، ضد القوات الموالية لـ "الانتقالي الجنوبي".

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