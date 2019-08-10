مصادر يمنية للعربية: قصر المعاشيق بعدن لم يسقط وهو تحت سيطرة القوات الحكومية

أكدت مصادر حكومية يمنية لقناة "العربية" أن "قصر المعاشيق في عدن لم يسقط وهو تحت سيطرة ​القوات​ الحكومية".

وكانت قناة "العربية قد أفادت بأن "هناك أنباء متضاربة عن سيطرة مسلحي المجلس الانتقالي على القصر الرئاسي في عدن".

ومنذ يوم الأربعاء الماضي، تخوض القوات التابعة لحكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ممثلة بألوية الحماية الرئاسية وبعض الوحدات العسكرية، معارك ضارية في عدن، ضد القوات الموالية لـ "الانتقالي الجنوبي".