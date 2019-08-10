إصابة 15 لاعب كرة قدم بسبب "صاعقة برق"

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، السبت، أن صاعقة البرق ضربت ملعب روزنفيلد-هايليغنيمرن، حيث كان اللاعبون في حصة تدريبية. وأفادت الوكالة بأن اللاعبين أصيبوا بجروح طفيفة، وتم نقلهم إلى المستشفى كإجراء وقائي.
وفي بافاريا، طلبت الشرطة من الآلاف من عشاق الموسيقى مغادرة حفل موسيقي في الهواء الطلق في روتنبرغ مبكرا، بسبب الطقس، بينما أدت الرياح العاتية إلى انهيار خيمة سيرك في نيكارسولم.
وأدت التغيرات المناخية القاسية إلى إلغاء عدد من الأحداث في بريطانيا نهاية هذا الأسبوع، في ظل موجة متقلبة من الطقس تراوحت بين الحرارة الشديدة والأمطار والرياح.
وكانت درجات الحرارة متقلبة في جميع أنحاء أوروبا خلال موجة الحر في أواخر يوليو المنصرم، وتجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في هولندا للمرة الأولى منذ بدء التسجيل.
وقالت وكالة الإحصاءات الوطنية في هولندا، الجمعة، إن عدد الوفيات في البلاد خلال موجة الحر، التي اجتاحت أوروبا في الآونة الأخيرة زاد بنحو 400 شخص مقارنة مع أي أسبوع عادي خلال فصل الصيف.
وذكر تقرير علمي جديد للأمم المتحدة أن التغير المناخي، الذي يسببه الإنسان يؤدي إلى تدهور اليابسة على كوكب الأرض بشكل دراماتيكي.
وأشار التقرير إلى أن حرارة اليابسة، التي لا تمثل سوى 30 بالمائة من الكرة الأرضية، ترتفع بمعدل ضعف سرعة ارتفاع حرارة الكوكب ككل.
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