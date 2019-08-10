شكرا لقرائتكم خبر عن دارسة إخوانية تتفاخر برثاء التنظيمات الإرهابية لمحمد مرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترفت دراسة إخوانية، نُشرت عبر موقع "المعهد المصرى للدراسات" الذى يشرف عليه الهارب عمرو دراج، بنعى ورثاء جميع التنظيمات الإرهابية على مستوى العالم لمحمد مرسى العياط، ليس هذا فسحب بل تباهت بهذا النعى وتفاخرت به.

ورصدت الدارسة الإخوانية النعى الصادر عن الجماعات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة لمحمد مرسى، كما اعتبرت الدارسة أن نعى الجماعات والتنظيمات الإرهابية لمحمد مرسى هو درس لجماعة الإخوان وجميع التيار الإسلام السياسى ليبتعدوا عن الديمقراطيات، ومن ضمن الجماعات التى ذكرت الدارسة أنها نعت "مرسى" كل من "داعش وتنظيم القاعدة وحركة حسم وحركة لواء الثورة"، فضلا عن تنظيمات شنت أعمالا ارهابية فى دول عربية.

وحرضت الدارسة جماعة الإخوان الإرهابية على أعمال العنف تحت مزاعم العمل على الجهاد، بدلا من المشاركة فى الديمقراطيات الزائفة، حسب وصفهم، كما زعمت أن النظم السياسية الديمقراطية القائمة فى دول العالم تحارب الإسلام بكل طوائفه.

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