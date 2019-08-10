شكرا لقرائتكم خبر عن كيف سعت "واشنطن" و"لندن" لشرعنة التعامل مع الإخوان؟.. باحث إسلامى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن المجتمع الدولي وبالتحديد القوى المؤثرة التي تكتنف علاقاتها مع جماعة الاخوان ضبابية وغموض مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا التى أقدمت على خطوة مسبقة في غاية الخطورة وتصب في صالح جماعة الاخوان وهي تصنيف حسم ولواء الثورة تحديدًا كمنظمتين ارهابيتين.

وأضاف الباحث الإسلامى، أن هذه الخطوة في حد ذاتها تبرئة لجماعة الإخوان من الإرهاب والعنف عبر تحميل المسئولية لخلايا بمسميات مختلفة وهو ما يخدم رواية الإخوان المتعلقة بنفي علاقاتها بحسم أو على الأقل بتصوير حسم وكأنها تنظيم منشق عن الإخوان وليس منضويًا داخل الاخوان وليس ذراعا عسكريًا للجماعة، متابعا: بمعنى أن تصنيف واشنطن ولندن لحسم كتنظيم إرهابي خدم جماعة الإخوان وصدق على روايتها الرسمية وبرأها من الإرهاب الذي ترتكبه وتنفذه خلاياها السرية المسلحة ولجانها النوعية.

وأوضح هشام النجار، أن التفرقة بين حسم والإخوان في التصنيف محاولة من هذه الدول بغرض شرعنة علاقاتها واتصالاتها مع الجماعة وجعل التواصل معها ومع قادتها وتوفير الملاذ لهم وفي بعض الحالات منحهم اللجوء السياسي والسماح باستثمارات وأنشطة الجماعة التجارية أمرًا مشروعًا وقانونيًا وطبيعيًا ولذلك لجات هذه الدول لتحميل المسئولية ولتصنيف خلايا الإخوان السرية حتى تبقي علاقاتها مع الجماعة نفسها في خطها الطبيعي .