شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: إذاعة الجلسات فى الدور المقبل ستكون مرآة المواطن لتقييم نائبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن إذاعة الجلسات فى دور الانعقاد المقبل سيفتح الفرصة أمام كل مواطن أن يرى نائبه فى البرلمان، ويقيم مشاركته فى البرلمان، وسيكون حل من ضمن حلول أخرى لمواجهة ظاهرة تغيب النواب، التى تعطل الموافقة على عدد كبير من مشروعات القوانين الهامة التى تمس حياة المواطنين.

وأضاف "وهدان" فى تصريح، أنه لابد من توفير مكتب مُزود بفريق استشارى لكل نائب على الأقل كما هو موجود فى كل دول العالم، ليساعدوه فى قراءة التقارير والإطلاع على المشهد بشكل عام، ليتمكن النائب من أداء دوره بمزيد من الأريحية، وهو ما سيساعده أيضاً فى الحرص على الحضور بشكل دائم للجلسات البرلمانية.

وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، كان قد أعلن عن بث الجلسات العامة خلال الدور المقبل، اعتراضاً منه لتغيب النواب فى الجلسات، مؤكدا: "كل مواطن هيشوف النائب بتاعه بيحضر ولا لأ، علشان كده مينفعش".