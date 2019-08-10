وفد كنسي يهنئ محافظ جنوب سيناء بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء– رضا السيد:

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، الأنبا أبولو أسقف جنوب سيناء، ووفد من كبار القساوسة بكتدرائية السمائيين، لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وقدّم الأنبا أبولو التهنئة لمحافظ جنوب سيناء، متمنيًا أن يعم الأمن والأمان أنحاء مصر، راجيًا أن تستمر عجلة العمل والإنتاج في التقدم تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.