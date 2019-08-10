محافط جنوب سيناء: تطوير مطار شرم الشيخ لاستيعاب 10 ملايين راكب سنويا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء– رضا السيد:
تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، يرافقه اللواء طيار محمد صادق الشورى مدير مطار شرم الشيخ الدولي، أعمال التطوير والتحديث في المطار، في إطار متابعة المحافظ الميدانية لمشروعات المحافظة.
وقال مدير مطار شرم الشيخ الدولي، إن أعمال التطوير تتضمن توسعة مبنى الركاب رقم "2" لزيادة الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار من 7.5 مليون راكب إلى 10 ملايين سنويًا.
وأكد مدير المطار، أنه يوجد خطة مستقبلية لزيادة الطاقة الاستعابية لمبنى الركاب حتى تصل سعة المطار إلى 20 مليون راكب سنويًا.
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