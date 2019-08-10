"أوقاف الإسكندرية": غرفة عمليات لمتابعة صلاة العيد.. وتحذير للمخالفين

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، بدء انعقاد غرفة العمليات الرئيسية في المديرية لمتابعة الساحات وشعائر العيد، والتواصل المستمر بالغرف الفرعية على مدار الساعة بتواجد مدير الدعوة، ورؤساء الأقسام.

وأضاف وكيل الوزارة في تصريحات صحفية اليوم، أن الغرفة ستقوم بمتابعة الساحات ورصد أية مخالفات والتصدي لها، والتأكد من وجود خطاب مع الإمام المكلف من الساحة من الإدارة معتمدا بخاتمها.

وأكد خشبة، أن المديرية لن تسمح لغير الأزهريين بأداء خطبة العيد وسيتم إتخاذ الإجراء القانوني حال وجود خطيب غير مرخص أو ساحة مخالفة".

كانت أعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية عن انتهاء الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تخصيص نحو 584 ساحة لإقامة صلاة العيد، تغطي كافة أنحاء المدينة.