بالفيديو ..عترافات أحد منفذي تفجير معهد الأورام

كشفت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، عن تفاصيل جديدة حول هوية منفذ التفجير الإرهابي بمحيط معهد الأورام بالقاهرة والذي أدى إلى استشهاد 20 شخصا و47 مصابا.

وأكد مصدر أمني، بحسب التليفزيون المصري، أن قوات الأمن نجحت في تحديد هوية المنفذ والمخططين للحادث الإرهابي وهو أحد عناصر خلية حسم الإرهابية التابعة لتنظيم الإخوان.

وقال المصدر، إن منفذ الحادث يدعى عبد الرحمن خالد محمود المنتمي لحركة حسم الإرهابية التابع لتنظيم الإخوان، وكان هاربًا ومطلوبًا قضائيًا على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 والمعروفة بطلائع حسم.