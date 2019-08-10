إصابة 8 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة قرب مجمع تجاري ببنغازي

سقط 8 جرحى بينهم طفل، إثر انفجار سيارة مفخخة اليوم /السبت/ قرب مجمع تجاري في منطقة الهواري غرب مدينة بنغازي الليبية. غرب مدينة بنغازي الليبية. وأكد مصدر أمني ليبي - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) - أنه تم تطويق المكان بالكامل تحسبًا لوقوع أي اختراق أمني /دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل/ . نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) - أنه تم تطويق المكان بالكامل تحسبًا لوقوع أي اختراق أمني /دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل/ .

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