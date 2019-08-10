صحيفة روسية : أردوغان يستفز روسيا بتصريحات عن القرم

ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة (جازيتا . رو) اليوم السبت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستفز روسيا من خلال تصريحاته عن شبه جزيرة القرم.
ونقلت الصحيفة عن الممثل الدائم لجمهورية القرم لدى الكرملين جيورجي مرادوف، قوله :"إن استخدام أردوغان موضوع تتار القرم في اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في أنقرة يعتبر متاجرة سياسية" .. مشيرا إلى أن تصريحاته بهذاالشأن تتناقض مع علاقات التعاون بين موسكو وأنقرة وتتجاهل المبادئ الديمقراطية واختيار شعب القرم ، بما في ذلك التتار ، الانضمام إلى روسيا.
وأشارت إلى أن أردوغان أعلن عقب اجتماعه مع الرئيس الأوكراني أن تركيا لا تعترف بضم شبه جزيرة القرم لروسيا ولن تعترف بذلك أبدا .. قائلا
ولفتت الصحيفة إلى أن العشاء الرسمي ، الذي أقامه أردوغان على شرف زيلينسكي، ضم مصطفى جميلوف زعيم منظمة "مجلس تتار القرم" المحظورة في روسيا.
وكانت محكمة بمقاطعة سيمفيروبول الروسية قد قضت غيابياً بالقبض على جميلوف ووضع اسمه على قائمة المطلوبين بموجب ثلاث مواد من القانون الجنائي تتعلق بالإرهاب وتقويض أسس أمن الدولة الروسية.
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