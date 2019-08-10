الجيش الليبي يوافق على هدنة في طرابلس خلال أيام عيد الأضحى

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن الجيش وافق على الهدنة في طرابلس خلال أيام عيد الأضحى المبارك ..محذرا في الوقت ذاته من استغلال هذه الهدنة لتحقيق أي تقدم ميداني أو القيام بأي تحركات تشكل خطرا على القوات المسلحة.
وقال المسماري - في تصريح له - : "إن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، أعلن عن وقف جميع العمليات الحربية التي يقودها الجيش الوطني في ضواحي العاصمةطرابلس بدءا من اليوم السبت وحتى يوم الاثنين الموافق 12 أغسطس".
وحذر من أن رد القوات المسلحة سيكون قويا وقاسياً في جميع الجبهات ضد أي عمليات أو تحركات مهما كان نوعها ومن أي طرف كانت تمثل خرقا لهذه الهدنة أو تشكل خطرا على القوات المسلحة .. مطمئنا في الوقت ذاته جميع الليبيين المتطلعين إلى تحرير العاصمة، أن القوات
ومن جهته .. أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني موافقته على قبول الهدنة الانسانية التي اقترحتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمناسبة عيد الأضحي المبارك..حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم.
واشترط المجلس - في بيان نشره على موقعة الرسمي بهذا الخصوص - أن تشمل الهدنة كافة مناطق الاشتباكات .. داعيا البعثة الأممية إلى ضرورة أن تتولي مهمة ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أي خروقات.
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