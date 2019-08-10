الجيش الجزائري يضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة جنوبي البلاد

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، بأن مفرزة للجيش ضبطت مخبأ للأسلحة والذخيرة، أمس الجمعة، إثر دورية بحث وتفتيش بالقرب من الشريط الحدودي بتمنراست أقصى جنوبي البلاد، وذلك في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود.
وأوضحت الوزارة على موقعها الرسمي اليوم السبت، أنه "جرى التحفظ على رشاش ثقيل عيار 5.14 ملم، مع شريطي ذخيرة، 59 قذيفة هاون عيار 82 ملم، 252 طلقة عيار 23 ملم، 262 طلقة عيار 14.5 ملم، وماسورة لرشاش ثقيل عيار 14.5 ملم".
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