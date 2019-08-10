مقتل عسكري أميركي خلال عملية في شمال العراق

قتل عسكري أميركي خلال عملية مشتركة مع قوات الأمن العراقية في شمال العراق، بحسب ما أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، في بيان السبت.

وقال التحالف في بيان: "قضى أحد أفراد الخدمة الأميركية اليوم خلال مهمة لقوات الأمن العراقية في محافظة "نينوى"، وكبرى مدنها الموصل في شمال العراق.

وأضاف أن العسكري الأميركي قضى "أثناء تقديم المشورة ومرافقة قوى الأمن الداخلي خلال عملية مخطط لها"، من دون ذكر اسمه أو رتبته.

وتشارك القوات الأميركية في عمليات عسكرية إلى جانب القوات العراقية في المناطق الصحراوية الحدودية لملاحقة الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وكان للتحالف دور حاسم في معركة طرد التنظيم الإرهابي الذي أعلن العراق النصر عليه في نهاية العام 2017، بعد أكثر من ثلاث سنوات من المعارك الدامية.