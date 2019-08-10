ترامب: كوريا الشمالية اعتذرت عن التجارب الصاروخية وتريد استئناف المفاوضات النووية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت، أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يريد استئناف المفاوضات المتعلقة بنزع السلاح النووي بعد انتهاء مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وكتب ترامب في تغريدة، أن كيم اعتذر في رسالة عن التجارب الصاروخية الأخيرة لبيونج يانج، والتي أجري آخرها فجر السبت، وقال إنها أتت احتجاجاً على التدريبات الأميركية - الكورية الجنوبية.

وأكد ترامب أيضاً أنه يتطلع "للقاء كيم في المستقبل القريب".

وكتب الرئيس الأميركي: "في رسالة بعث بها كيم جونج أون، شرح بلطف بالغ أنّه يريد أن نلتقي لبدء التفاوض فور انتهاء المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".

وبدأت المناورات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسول الاثنين، ومن المقرر أن تنتهي خلال أسبوع. وقالت كوريا الشمالية إن تجاربها الصاروخية الأخيرة أتت احتجاجاً على تلك التدريبات.

وبدا ترامب السبت أيضاً أنه يؤيد انتقاد كيم للتدريبات العسكرية، التقليدية والأساسية في التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والتي تتعرض لانتقادات شديدة من بيونج يانج التي تعتبرها "استفزازاً".

وكان ترامب قد أكد الجمعة أن كيم "لم يكن سعيداً بشأن المناورات العسكرية"، مضيفاً: "أنا أيضاً لم أحب تلك المناورات. وتعرفون لماذا؟ لأنني لا أحب أن أدفع مقابل" هذه المناورات.

وتابع ترامب السبت في تغريدته: "كانت رسالة طويلة تضمنت بمعظمها شكاوى من المناورات العسكرية الباهظة والسخيفة. كما قدم اعتذارات صغيرة عن إطلاق صواريخ بالستية قصيرة المدى، وقال إن هذه التجارب الصاروخية ستتوقف عندما تنتهي التدريبات العسكرية".

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وبدا ترامب عازماً على التوصل لاتفاق نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل في الولايات المتحدة، رغم تعثر المفاوضات بينه وبين كيم منذ لقائهما التاريخي الأول في سنغافورة في يونيو 2018.

وحتى بعد فشل قمتهما الثانية في فبراير في هانوي، امتنع ترامب عن انتقاد الزعيم الكوري الشمالي.

وأشار مراراً إلى علاقته الشخصية القريبة مع كيم جونج أون، فيما تسعى إدارته إلى استئناف المفاوضات العالقة بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

ووصف ترامب الجمعة رسالة كيم إليه بأنها "جميلة جداً".

وفي مبادرة للتهدئة، التقى ترامب في يونيو كيم في قرية بانمونجون في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، وبات أول رئيس أميركي يدخل الاراضي الكورية الشمالية.

وقال ترامب الجمعة، إن التجارب الصاروخية الكورية الشمالية الأخيرة "غير مهمة". وأضاف: "أقولها مرة ثانية، لم تحصل تجارب نووية. التجارب كانت كلها لصواريخ قصيرة المدى. لا تجارب لصواريخ بالستية، ولا لصواريخ بعيدة المدى".

وأكد مسؤولون في وزارة الدفاع في سول، أن صاروخين بالستيين قصيري المدى على ما يبدو أطلقا عند الفجر من مكان يقع قرب مدينة هامهونغ في شمال شرق كوريا الشمالية، وحلقا مدى 400 كيلومتر قبل أن يسقطا في مياه البحر بين شبه الجزيرة الكورية واليابان.