الجيش الليبي يوافق على الهدنة في طرابلس خلال أيام عيد الأضحى

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن الجيش وافق على الهدنة في طرابلس خلال أيام عيد الأضحى المبارك، محذراً من استغلال هذه الهدنة لتحقيق أي تقدم ميداني، أو القيام بأي تحركات تشكل خطراً على القوات المسلحة.

وقال المسماري في مؤتمر صحافي نشر على صفحته على "فيسبوك"، أنه "تقديراً لعيد الأضحى، ولما لهذه المناسبة من مكانة في نفوسنا، والتزاماً بتعاليم الإسلام، وتمكيناً لمواطنينا من الاحتفال بهذا العيد في ظروف هادئة، يعلن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، عن وقف جميع العمليات الحربية التي يقودها الجيش الوطني في ضواحي العاصمة طرابلس، بدءاً من اليوم السبت، حتى يوم الإثنين 12 الموافق 12 أغسطس".

وحذر المسماري، أن رد القوات المسلحة سيكون قوياً وقاسياً في جميع الجبهات ضد أي عمليات أو تحركات مهما كان نوعها ومن أي طرف كانت، تمثل خرقاً لهذه الهدنة، أو تشكل خطراً على قواتنا المسلحة".

وطمأن المسماري جميع الليبيين المتطلعين إلى تحرير العاصمة، أن القوات المسلحة في حالة استعداد تام للرد المناسب على كلّ من تسول له نفسه استغلال الهدنة لتحقيق أي مكسب ميداني، أو إلحاق الضرر بقواتنا المسلحة".

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وفي سياق منفصل، أكد آمر نقطة الأمن في مركز بنغازي الطبي وصول 8 جرحى بينهم طفل إثر الانفجار الذي حدث أمام مول "أركان" في منطقة الهواري، في حين أكدت وكالة "رويترز" مقتل اثنين من الموظفين الأمميين بانفجار سيارة ملغومة.

وأشار المصدر إلى أنه تم تطويق المكان بالكامل تحسباً لوقوع أي اختراق أمني، بحسب وكالة "وال- بنغازي". وأوردت "بوابة أفريقيا" الليبية اليوم السبت "أنباء عن انفجار في منطقة الهواري بمدينة بنغازي".

وأكدت مصادر محلية أن الانفجار وقع بالقرب من أحد المجمعات التجارية، مرجحة سقوط ضحايا نتيجة الازدحام حيث يخرج المواطنون للتسوق بمناسبة عيد الأضحى.

ولم تصدر أي جهة رسمية أي بيان عن الحادث كما لم تعلن أي جهة المسؤولية عن التفجير.