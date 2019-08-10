كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوريا: الصادرات من المنتجات الصناعية الإيرانية تبلغ 4 مليارات دولار سنويا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة السورية أن قيمة الصادرات من المنتجات الصناعية الإيرانية التي تصنع في الوحدات الصناعية الإيرانية تبلغ حوالي 4 مليارات دولار سنويا.

ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن رئيس منظمة المدن الصناعية الايرانية، أن المدن الإيرانية تضم 1100 وحدة صناعية وتبلغ قيمة صادراتها 4 مليارات دولار سنويا.

وأشار المسؤول الإيراني اليوم السبت، أن يوجد نحو 210 مستثمرين أجانب بالمدن الصناعية بحجم استثمارات يبلغ 2 مليار دولار، وتوفر هذه الصناعات 17 ألف فرصة عمل.

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وأضاف أن المنظمة تستهدف إنشاء 438 مدينة صناعية في المناطق الريفية.

وكانت إيران أقرت تبديل عملتها في نهاية شهر يوليو الماضي، وحذف أربعة أصفار من العملة الوطنية واستبدال الريال بالتومان.

وقال رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية محمود واعظي، في تصريح نقله التلفزيون الإيراني: "تم إقرار حذف أربع أصفار من العملة الوطنية في البلاد وسوف يتم تبديل العملة الوطنية من الريال إلى التومان لأن التومان هو الرائج في التبادلات الداخلية".

وأوضح واعظي، أن "رئيس البنك المركزي سيقوم بتقديم معلومات أكثر عن الموضوع يوم الأحد القادم".