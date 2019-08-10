كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة دفعة جديدة من اللاجئين بالأردن إلى سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عادت دفعة جديدة من اللاجئين السوريين القادمين من مخيمات اللجوء في الأردن، اليوم السبت، إلى مدنهم

وبلداتهم وقراهم في سوريا عبر معبر نصيب (جابر الحدودي).

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن دفعة جديدة من المهجرين بفعل الإرهاب عادت اليوم من مخيم الأزرق في

الأراضي الأردنية عبر مركز نصيب الحدودي ، حيث تم تجهيز حافلات خصصتها الجهات المعنية لنقلهم إلى

Advertisements

مناطقهم المحررة من الإرهاب وذلك بعد استكمال إجراءات الدخول وتقديم الخدمات الأساسية لهم من طعام

وشراب ودواء.

ويشهد معبر نصيب (جابر الحدودي) بشكل يومي حركة لعودة السوريين قادمين من مخيمات في الأردن إلى

مدنهم وبلداتهم التي حررها الجيش في عدة محافظات سورية، وذلك بالتوازي مع التسهيلات الحكومية التي تقدم

لهم.