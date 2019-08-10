كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظريف: واشنطن قلقة من هزيمة سياستها في الساحة الدبلوماسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، خلال استقباله عددا من البرلمانيين، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من هزيمة سياستها في الساحة الدبلوماسية.

وأفاد القسم الإعلامي بوزارة الخارجية الإيرانية بأن ظريف أكد أن بلاده نجحت في سياساتها الإقليمية والدولية.

وقال ظريف إن سبب الضغوط الأمريكية على إيران يعود إلى قوة طهران وليس ضعفها، مضيفا أن إيران "حققت الانتصارات في الصعد الميدانية الإقليمية والدولية".

ونقل القسم الإعلامي للخارجية الإيرانية عن رئيس وأعضاء تكتل الدبلوماسية في مجلس الشورى الإسلامي إشادتهم بجهود عميد الدبلوماسية الإيرانية، واستنكارهم وتنديدهم بالقرار الأمريكي فرض عقوبات على ظريف.