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حفتر يوقف العمليات العسكرية خلال العيد

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حفتر يوقف العمليات العسكرية خلال العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

السبت 10/أغسطس/2019 - 04:18 م

حفتر يوقف العمليات العسكرية خلال العيد
خليفه حفتر
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وكالات

 

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أعلن خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي)، اليوم السبت، وقف جميع العمليات الحربية خلال عطلة عيد الأضحى.
وقال البيان "تقديراً لما لهذه المناسبة من مكانة في نفوسنا، والتزاماً بتعاليم الإسلام السمحة، وتمكينا لمواطنينا من الاحتفال بهذا العيد في ظروف هادئة، يعلن القائد العام للقوات المسلحة عن وقف جميع العمليات الحربية التي يخوضها الجيش الوطني في ضواحي العاصمة طرابلس بدءاً من تاريخ اليوم السبت... حتى يوم الإثنين".
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