الجيش الليبي يوافق على الهدنة في طرابلس خلال أيام عيد الأضحى

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، موافقته على الهدنة في طرابلس خلال أيام عيد الأضحى، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد دعت الأطراف المتحاربين جنوب العاصمة "طرابلس"، إلى قبول هدنة إنسانية في عيد الأضحى.

ويأتي ذلك بينما أعلنت حكومة "الوفاق الوطني" في بيان لها قبول مقترح البعثة الأممية للهدنة الإنسانية المحددة خلال أيام عيد الأضحى، وأضافت حكومة "الوفاق الوطني"، المعترف بها دوليا، أن الهدنة ستشمل توقف الاشتباكات في كافة المناطق وحظر أنشطة الطيران وعدم تحرك أو تحشيد أي قوات من الطرفين، وطالبت حكومة الوفاق البعثة الأممية بتولي ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أي خروقات.