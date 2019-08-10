كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المسماري" يعلن وقف جميع العمليات العسكرية للجيش الوطني بطرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ العقيد أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك.

وأعلن "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي له والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، عن وقف جميع العمليات الحربية التي يخوضها الجيش الوطني بجميع ضواحي طرابلس بدءًا من اليوم وحتى يوم الاثنين المقبل؛ لتمكين الشعب من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وحذر االجيس الوطني الليبي، من أن رد القوات المسلحة سيكون قوي وحازم ضد أي عمليات تمثل خرق لهذه الهدنة أو تشكل خطر على القوات المسلحة.

وأكد ان القوات المسلحة على استعداد تام للرد على كل من تسول له نفسه استغلال هذه الهدنة لتحقيق أي مكسب ميداني أو إلحاق الضرر بالقوات المسلحة.

