كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة هونغ كونغ تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت شرطة هونج كونج وبلا من الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المناهضين للحكومة يوم السبت، حيث تجمع المتظاهرون بسرعة في مكان آخر خلال عطلة نهاية أسبوع مضطربة.

وغرقت أسابيع من الاحتجاجات العنيفة المتزايدة في هونغ كونغ في أخطر أزمة سياسية منذ عقود، مما يشكل تحديًا خطيرًا للحكومة المركزية في بكين.

واحتشد النشطاء اليوم السبت في جميع أنحاء المدينة، واحتشد آخرون في قاعة الوصول للمطار لليوم الثاني، بينما أبدت الشرطة في مكان آخر رغبة جديدة لإخلائهم من الشوارع بالقوة وبسرعة.

وتم استخدام الغاز المسيل للدموع مع قليل من التحذير بعد فترة طويلة من قيام مئات النشطاء الذين قاموا بمسيرة عبر تاي بو في شمال الإقليم بتحصيل تقاطع في حي تاي واي.

وقال الطالب كريس وونج البالغ 20 عامًا، في تاي بو: "إذا اعتقدت الحكومة أننا سنستسلم ولن نخرج بعد الآن فهم مخطئون".

وأضاف: "تنشر كاري لام الآن الأكاذيب وتلومنا على تدمير اقتصاد هونغ كونغ. لكنها هي التي تدمر هونج كونج".

وقالت لام، زعيمة هونج كونج، يوم الجمعة: "إن الاقتصاد قد قوضته الاحتجاجات التي بدأت في يونيو".

ويمثل تحذير لام بشأن الاقتصاد واستهداف الصين لأعمال تجارية رئيسية في هونج كونج موقفًا متشددًا من جانب السلطات وهي تتصدى للأزمة.

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في وقت سابق يوم السبت، في احتجاجين منفصلين، قامت مجموعات صغيرة من سكان هونغ كونغ المسنين وعائلاتهم بمسيرة بالقرب من الحي التجاري بالمركز المالي، وكل المسيرات كانت سلمية.

وقال فيون ييم البالغ 35 عامًا، وممثل اللجنة المنظمة لما وصف بأنه الاحتجاج العائلي قائلًا: "هناك اشتباكات في الاحتجاجات الأخيرة والعديد من الآباء قلقون".

وأضاف: "حرية حماية أطفالنا مهمة للغاية. نأمل في توفير مكان أكثر أمانًا للآباء والأمهات وأطفالهم للمشاركة في المسيرات، والتعبير عن مخاوفهم ".

جدير بالذك أن الإحتجاجات بدأت بعد أن حاولت حكومة هونغ كونغ تقديم مشروع قانون لتسليم المجرمين كان من شأنه السماح بإرسال المتهمين إلى الصين القارية لمحاكمتهم.

وتم تعليق مشروع القانون، لكن المحتجين كثفوا مطالبهم ويدعون الآن إلى مزيد من الديمقراطية واستقالة لام.

وقد أدانت الحكومة المركزية الاحتجاجات في بكين. كما اتهمت الصين القوى الأجنبية بإذكاء الاضطرابات.

ومن المقرر تنظيم المزيد من الاحتجاجات يوم الأحد، بما في ذلك الاحتجاج في شام شوي بو، وهو حي للطبقة العاملة كان مسرحًا لمواجهات عنيفة بين الناشطين والشرطة.

وأعلنت الحكومة أنه سيتم إغلاق المباني العامة هناك مثل حمامات السباحة والمكتبات بعد ظهر يوم الأحد.