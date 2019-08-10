كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار الاحتجاجات في موسكو للاسبوع الثالث علي التوالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظاهر عشرات الآلاف من الناس في وسط موسكو للأسبوع الثالث على التوالي للاحتجاج على استبعاد المعارضة والمرشحين المستقلين من اقتراع مجلس مدينة العاصمة الروسية.

يبدو أن الاحتجاج الذي جرى يوم السبت كان له أكبر نسبة مشاركة في التجمعات الأخيرة حول قضية تستنكر الاستياء الشديد من السياسة الروسية الخاضعة لسيطرة محكمة.

وقالت جماعة "Beliye Schetchik"، وهي تراقب حضور الاجتماعات العامة إنها أحصت حوالي 40.000 شخص في المظاهرة ؛ وتشير تقديرات الشرطة إلى أن الحشد بلغ 20 ألف شخص.

على عكس الاحتجاجين السابقين، اللذين شهدا في بعض الأحيان حملات عنيفة من جانب الشرطة وآلاف من الاعتقالات مجتمعة، تمت المصادقة على الاحتجاج اليوم السبت من قبل سلطات المدينة.

ودعت بعض شخصيات المعارضة إلى مسيرة غير مصرح بها لمتابعة المسيرة المسموح بها. كما تم الإبلاغ عن احتجاجات صغيرة ذات صلة في العديد من مدن سيبيريا اليوم السبت.

