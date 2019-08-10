النرويج.. إصابة شخص واعتقال آخر إثر اطلاق نار داخل مسجد

أعلنت الشرطة النروجية أن شخصا أصيب في إطلاق نار وقع، اليوم السبت، داخل مسجد في إحدى ضواحي العاصمة النروجية أوسلو، وأن مشتبها به قد اعتقل.
وجاء في تغريدة لشرطة أوسلو “أصيب شخص لم يعرف بعد مدى خطورة إصابته. وتم توقيف مشتبه به”، مضيفة أن عناصرها انتشروا في الموقع.
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