استئنافية تطوان تقضي بـ6 سنوات سجنا نافذا في حق “بيدوفيل” اغتصب حفيدة أخته

قضت استئنافية تطوان، هذا الأسبوع، بـ 6 سنوات سجنا نافذا في حق شخص متهم بهتك عرض ابنة ابنة أخته القاصر بدوار “العنصر”، التابع ترابيا لجماعة “آسجن” بإقليم وزان.

وتعود فصول هذه القضية إلى شهر يونيو من السنة الماضية، عندما استغل شخص يدعى “ع.غ” البالغ من العمر 58 عاما، وهو (خال أم الضحية) غياب أسرة الطفلة البالغة من العمر 7 أعوام، ليقوم بممارسة شدوده عليها داخل منزل العائلة مستغلا غياب والدتها، قبل أن تعود بطريقة مفاجأة وتضبطه متلبسا باغتصاب ابنتها، حيث قامت بنقلها إلى المستشفى المحلي بوزان ليتضح بعد إجراء الفحوصات اللازمة أنها تعرضت للإغتصاب.

تجدر الاشارة إلى ان “البيدوفلي” له سوابق في اغتصاب الأطفال، حيث سبق له أن أدين بـ 5 سنوات حبسا نافذا في قضية هتك عرض قاصر بالعنف.