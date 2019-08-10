دراج مغربي يصل لأداء فريضة الحج بعد عبوره 12 دولة و8000 كيلومتر -صورة

وصل العداء والدراج المغربي كريم موسطا إلى مكة المكرمة، وبدأ مناسك الحج بعدما دخل في مغامرة فريدة ،حيث انطلق من مدينة الدارالبيضاء ومن ساحة مسجد الحسن الثاني منذ 3 أشهر و4 أيام عبر الدراجة الهوائية قاطعا ما يقارب 8000 كلم و12 دولة (المغرب، اسبانيا، فرنسا، ايطاليا، سلوفاكيا، كرواتيا بلغاريا، تركيا، لبنان، الأردن ثم السعودية).

وكان المغامر المغربي، قد دشن رحلته صوب الديار السعودية على متن الدراجة الهوائية انطلاقا من مدينة الدارالبيضاء يوم السبت 4 ماي الماضي، حيث اختار مسجد الحسن الثاني مكانا لقص شريط مغامرته.

وأكد كريم مصطى أن التحضيرات لهذه المغامرة دامت قرابة سنتين، شملت بالخصوص الشؤون الإدارية، مضيفا في ذات السياق أنه قرر بدء مغامرته رغم تأخر توصله بتأشيرة الدخول للديار السعودية التي تلقى وعودا بالتوصل بها خلال رحلته.

للتذكير، فإن كريم موسطا ازداد وترعرع في درب التازي المدينة القديمة الدارالبيضاء وغادر في سن مبكرة إلى فرنسا، حيث شارك عبر العالم في ماراطونات وسباقات التحدي وهو يبلغ من العمر 65 سنة.