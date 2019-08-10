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رئيس اتحاد الكرة: وفد فيفا معجب جداً بأربيل وسيحضر مباريات غرب آسيا

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2019-08-10 | 18:20

رئيس اتحاد الكرة: وفد فيفا معجب جداً بأربيل وسيحضر مباريات غرب آسيا

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اكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، أن وفد الاتحاد الدولي "فيفا" ابدى سعادته بما شاهده من منشآت رياضية في مدينة اربيل وملعب فرانسوا حريري.
وفد "فيفا" وصل مساء امس الجمعة الى اربيل ومن المؤمل ان يجري زيارة ميدانية الى كربلاء والبصرة خلال الايام المقبلة.

وقال مسعود في حديث للسومرية نيوز، إن "ممثلي اللجنة الأمنية الخاصة بالاتحاد الدولي، اجروا زيارة الى ملعب فرانسو حريري، رفقة رئيس نادي اربيل عبدالله مجيد".


واوضح أن "الوفد ابدى سعادته لما شاهده من منشآت رياضية وتنظيم لبطولة غرب آسيا، حيث سيحضر مباراتي اليوم بين الاردن والسعودية والبحرين والكويت".

واضاف مسعود، أن "الوفد سيجري زيارة ميدانية الى كربلاء غداً الاحد وسيحضر مباراتي المجموعة الاولى بين العراق واليمن وسوريا وفلسطين".

وكان وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، قد اكد بأن وفداً من الاتحاد الدولي، سيجري زيارة الى البصرة في الرابع عشر من آب الجاري.


ومن المقرر ان يصدر الاتحاد الدولي، تقريره النهائي بشان قدرة العراق على اقامة المباريات على ارضه.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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