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2019-08-10 | 18:20
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وقال مسعود في حديث للسومرية نيوز، إن "ممثلي اللجنة الأمنية الخاصة بالاتحاد الدولي، اجروا زيارة الى ملعب فرانسو حريري، رفقة رئيس نادي اربيل عبدالله مجيد".
واوضح أن "الوفد ابدى سعادته لما شاهده من منشآت رياضية وتنظيم لبطولة غرب آسيا، حيث سيحضر مباراتي اليوم بين الاردن والسعودية والبحرين والكويت".
واضاف مسعود، أن "الوفد سيجري زيارة ميدانية الى كربلاء غداً الاحد وسيحضر مباراتي المجموعة الاولى بين العراق واليمن وسوريا وفلسطين".
وكان وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، قد اكد بأن وفداً من الاتحاد الدولي، سيجري زيارة الى البصرة في الرابع عشر من آب الجاري.
ومن المقرر ان يصدر الاتحاد الدولي، تقريره النهائي بشان قدرة العراق على اقامة المباريات على ارضه.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس اتحاد الكرة: وفد فيفا معجب جداً بأربيل وسيحضر مباريات غرب آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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