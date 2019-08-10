مكتب عبد المهدي يعلن اكتمال المرحلة الاولى لرفع الكتل من شارع المطار

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، عن اكتمال المرحلة الاولى من رفع الكتل الكونكريتية من شارع مطار بغداد، مؤكداً افتتتاحه يوم غد. وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي في حديث لـ الخليج 365، إن "المرحلة الاولى من رفع الكتل الكونكريتية من شارع مطار بغداد اكتملت". Advertisements وأضاف أنه "تم رفع 579 كتلة ووصلنا الى الحاجز الضوئي"، مؤكداً أن "يوم غد سيتم فتح شارع المطار". وأعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في (4 اب 2019)، عن فتح طريق مطار بغداد اعتبارا من اول ايام العيد، مبينا ان الطريق سيكون سالكا فقط لحاملي تذاكر السفر.

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