اندلاع حريق داخل عمارة سكنية في السيدية جنوبي بغداد

افاد مصدر في الشرطة، السبت، بأن حريقا اندلع داخل عمارة سكنية في منطقة السيدية جنوبي بغداد، مبينا ان فرق الدفاع المدني توجهت الى مكان الحريق. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع في احدى العمارات السكنية بمنطقة السيدية جنوبي بغداد". واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وبدأت بإخماده".



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