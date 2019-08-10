التحالف الدولي يعلن مقتل جندي أميركي في نينوى

وذكر التحالف في بيان، "لقي جندي أميركي حتفه في مهمة لقوات الأمن العراقية في محافظة نينوى بالعراق خلال تقديم المشورة ومرافقة (قوات الأمن العراقية) في عملية مزمعة".

وكان تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد حمّل الرئيس دونالد ترامب، أمس الجمعة، مسؤولية إعادة انتشار عناصر تنظيم "داعش" في مناطق عدة من سوريا والعراق.

