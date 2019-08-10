إصابة شخص واعتقال آخر في حادث إطلاق نار داخل مسجد بالنرويج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة النرويجية أن شخصا أصيب في حادث إطلاق نار وقع اليوم السبت داخل مسجد في إحدى ضواحي العاصمة أوسلو، وأن مشتبها به قد اعتقل.

وجاء في تغريدة لشرطة أوسلو عبر حسابها بموقع تويتر "أصيب شخص لم يعرف بعد مدى خطورة إصابته، وتم توقيف مشتبه به"، مضيفة أن عناصرها انتشروا في الموقع.

ووقع حادث إطلاق النار في مسجد النور في بلدة بايروم، إحدى ضواحي العاصمة أوسلو.

وأوضحت الشرطة أنه ليس هناك ما يشير إلى تورط مزيد من الأشخاص في إطلاق النار، مكتفية بالقول إن الموقوف "أبيض" البشرة.

وقال إمام المسجد عرفان مشتاق لصحيفة بودستيكا المحلية إن "رجلا أبيض يعتمر خوذة ويرتدي زيا نظاميا أطلق النار على أحد أفراد جاليتنا".