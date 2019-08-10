القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة رويترز السبت 2019/8/10 07:49 م بتوقيت أبوظبي السبت 2019/8/10 07:49 م بتوقيت أبوظبي مقاتلات التحالف الدولي ضد داعش

قال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش الإرهابي: "إن جنديا أمريكيا يقدم المشورة لقوات الأمن العراقية قتل خلال مهمة اليوم السبت في محافظة نينوى شمال البلاد". وأضاف البيان: "لقي جندي أمريكي حتفه في مهمة لقوات الأمن العراقية في محافظة نينوى بالعراق خلال تقديم المشورة ومرافقة قوات الأمن العراقية في عملية مزمعة". وبدأ التحالف الدولي بقيادة واشنطن في شن هجومه على تنظيم داعش في 15 يونيو/حزيران 2014 عندما أمر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بإرسال قوات عسكرية إلى الشرق الأوسط للرد على الهجوم الذي شنه داعش على العراق، واستنادا إلى طلب الحكومة العراقية بإرسال قوات أمريكية لمساعدة القوات العراقية في مواجهة الخطر الذي يمثله التنظيم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف الدولي يعلن مقتل جندي أمريكي في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.