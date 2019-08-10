الان تتابع الحكومة اليمنية: الانفصاليون الجنوبيون نفذوا انقلابًا في عدن والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، الانفصاليين الجنوبيين بتنفيذ انقلاب في عدن بعد سيطرة مسلحيهم على جميع الثكنات العسكرية بالمدينة الجنوبية التي تعد مقر الحكومة المعترف بها دوليًا.
وقالت وزارة الخارجية في بيان على “تويتر”: “ما يحصل في العاصمة المؤقتة عدن من قبل المجلس الانتقالي هو انقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية”.
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