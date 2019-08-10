القبض على شخص عقب إطلاق نار داخل مسجد في النرويج

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

ألقت الشرطة النرويجية القبض على شخص، اليوم السبت، عقب إطلاق نار داخل مسجد في النرويج، بحسب تقارير صحفية.

وذكر موقع “budstikka” الإخباري النرويجي، بأن شخص أبيض أطلق الرصاص على شخص داخل مسجد في مدينة فوينينجا، ما أدى إلى إصابته، وتمكنت الشرطة من اعتقال شخص آخر حتى الآن.

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وجاء في تغريدة لشرطة أوسلو “أصيب شخص لم يعرف بعد مدى خطورة إصابته. وتم توقيف مشتبه به”، مضيفة أن عناصرها انتشروا في الموقع.

وأوضحت الشرطة أنه ليس هناك ما يشير إلى تورّط مزيد من الأشخاص في إطلاق النار، مكتفية بالقول إن الموقوف “أبيض” البشرة.

وقال إمام المسجد عرفان مشتاق لصحيفة بودستيكا المحلية إن “رجلا أبيض يعتمر خوذة ويرتدي زيا نظاميا أطلق النار على أحد أفراد جاليتنا”.