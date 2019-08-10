الان تتابع مقتل 2 من موظفي بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
قتل اثنان من موظفي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السبت، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة بنغازي شرق البلاد، بحسب ما افاد مصدر أمني وكالة فرانس برس.
وقال المصدر رافضا كشف هويته إن “اثنين من موظفي بعثة الأمم المتحدة أحدهما أجنبي قتلا، فيما أصيب ثمانية أشخاص على الأقل بينهم طفل إثر انفجار سيارة مفخخة في سوق تجارية بمنطقة الهواري في بنغازي” .
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