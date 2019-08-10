شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: مقتل موظفين بالأمم المتحدة بسيارة مفخخة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بنغازي)

أكدت مصادر طبية ليبية اليوم (السبت) مقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة في انفجار سيارة ملغومة بمدينة بنغازي شرق ليبيا، لكن المتحدث باسم البعثة لم يرد على اتصالات هاتفية أو رسائل بالبريد الإلكتروني.

من جهة أخرى، أعلن خليفة حفتر قائد قوات «الجيش الوطني الليبي» أمس وقف جميع العمليات الحربية خلال عطلة عيد الأضحى، موضحاً: «تقديرا لما لهذه المناسبة من مكانة في نفوسنا، والتزاما بتعاليم الإسلام السمحة، وتمكينا لمواطنينا من الاحتفال بهذا العيد في ظروف هادئة، يعلن القائد العام للقوات المسلحة وقف جميع العمليات الحربية التي يخوضها الجيش الوطني في ضواحي العاصمة طرابلس بدءا من تاريخ اليوم السبت حتى يوم الإثنين».

وكانت حكومة الوفاق الوطنية وافقت على مقترح أممي بهدنة إنسانية محددة خلال أيام العيد، رابطة قبولها بهذه الهدنة بموافقة المشير خليفة حفتر على أربعة «ضوابط» تتضمن أن «تشمل الهدنة كافة مناطق الاشتباكات، وأن يتم حظر الطيران وطيران الاستطلاع في كافة الأجواء ومن كافة القواعد الجوية التي ينطلق منها، وعدم استغلال الهدنة لتحرك أي أرتال أو القيام بأي تحشيد»، إلى جانب «تولي البعثة الأممية ضمان تنفيذ اتفاق ومراقبة أي خروقات».