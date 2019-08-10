شكرا لقرائتكم مقتل موظفين أمميين في بنغازي بانفجار سيارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت مصادر طبية إن سيارة ملغومة انفجرت بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي بشرق ليبيا السبت، ما أسفر عن مقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة.

وبنغازي هي معقل الجيش الوطني الليبي.

وقال مسؤولون إن الانفجار وقع خارج مركز تسوق "أركان" في حي "الهواري"، حيث تجمع الناس لشراء مستلزمات عيد الأضحى.

لكن مصدراً أمنياً تحدث لوكالة فرانس برس رافضاً كشف هويته قال إن "اثنين من موظفي بعثة الأمم المتحدة أحدهما أجنبي قتلا، فيما أصيب ثمانية أشخاص على الأقل بينهم طفل إثر انفجار سيارة مفخخة في سوق تجارية بمنطقة الهواري في بنغازي" .

يقع المركز بالقرب من مكتب بعثة الدعم الأممية في ليبيا. وأظهرت لقطات تم تداولها عبر الإنترنت ما بدا أنها سيارات تابعة للأمم المتحدة ودخان أسود كثيف يرتفع في الجو.

Advertisements

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

من موقع انفجار السيارة في بنغازي

وكانت قيادة الجيش الوطني الليبي قد أعلنت، السبت، قبولها المقترح الأممي لهدنة خلال العيد.

يأتي ذلك بعد ساعات من رفض الجيش المقترح الذي قبلته حكومة الوفاق في بيان لها، ويشمل هدنة خلال أيام عيد الأضحى.

وأضافت حكومة الوفاق أن الهدنة ستشمل توقف الاشتباكات في كافة المناطق وحظر أنشطة الطيران وعدم تحرك أو تحشيد أي قوات من الطرفين.

وطالبت حكومة الوفاق البعثة الأممية بتولي ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أي خروقات.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد دعت الأطراف المتحاربين جنوب العاصمة طرابلس إلى قبول هدنة إنسانية في عيد الأضحى.