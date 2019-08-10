بلدية بخعون رفعت النفايات من شوارع البلدة عشية عيد الأضحى

رفعت ​بلدية بخعون​، وبإشراف رئيسها زياد جمال، أكوام ​النفايات​ المتراكمة في شوارع البلدة وساحاتها، عشية الإحتفال ب​عيد الأضحى​ المبارك الذي يصادف غدا، وطمرتها في حفرة استحدثت لهذا الغرض في عقار خاص يقع عند أطراف البلدة.

ولقيت الخطوة إرتياحا لدى الأهالي الذين عانوا من تراكم النفايات منذ إقفال مكب نفايات بلدة عدوة مطلع شهر نيسان الماضي، من غير إيجاد بديل حتى الآن.

وتقدمت البلدية، في بيان، "بالشكر والامتنان والتقدير لكل الذين عملوا وشاركوا طوال ليل أمس في عملية رفع النفايات من شوارع البلدة، كما شكرت أعضاء المجلس البلدي الذين أشرفوا على هذه العملية، والشكر الخاص للمديرية العامة للدفاع المدني التي سمحت لفوج مركز بخعون في ​الدفاع المدني​ تنفيذ عملية إجتماعية في البلدة بالتعاون مع البلدية، لتنظيف وغسل محيط المساجد، وتطهير مواقع تراكم النفايات".

وختمت بلدية بخعون بيانها بالقول: "تصبحون على بلدة نظيفة، تصبحون على عيد أضحى مبارك".