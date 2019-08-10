أبو فاعور: جنبلاط يسعى لحماية القرار الوطني المستقل الذي نخوض معركته

رأى رئيس مكتب الإغتراب عضو مجلس قيادة "الحزب التقدمي الإشتراكي" الدكتور ​بهاء أبو كروم​، ان وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​ لم يتخلف عن الوقوف الى جانب رئيس الحزب القائد ​وليد جنبلاط​ في سعيه الدائم لحماية لبنان واستقراره واقتصاده، وحماية المصالحة والعيش المشترك وحماية القرار الوطني المستقل الذي نخوض معركته ومعركة الحرية والعدالة و​القضاء​ المستقل".

كلام ابو كروم جاء خلال تمثيله أبو فاعور، راعي مهرجان "لقاء الفرح في ينطا بين المقيم المغترب"، بدعوة من بلدية ينطا ولجنة الوقف في البلدة وجمعية آفاق- مركز انماء راشيا والبقاع الغربي واتحاد بلديات قلعة الاستقلال، حيث اقيم الحفل في ساحة مقام سيدي أيلون في ينطا، ولفت ابو كروم الى ان "وكما لقاء المحبة هنا، لا بد من ان نؤكد اننا مستعدون ومنفتحون على لقاءات التواصل ضمن الثوابت والمرتكزات الوطنية، ولا أحد احرص منا على حماية الحق والمصلحة العامة للبنان، ولا بد من التأكيد باننا احرص الناس على انطلاق عجلة ​الاقتصاد​ ومعالجة الهدر و​الفساد​ وتأمين الاجواء لموسم صيف مستقر، وسيما ان لبنان لا يقوم الا بجناحيه المقيم والمغترب".

ثم قدم الفنان والرسام أمير سلامة لوحة فنية من اعماله لراعي الاحتفال، وتم زرع أرزة المغترب في مقام سيدي ايلون، ليتوجه بعد ذلك الحضور الى عشاء قروي وسهرة فنية تراثية في ساحة النادي.