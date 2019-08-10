أكد وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ في تصريح له قبيل افتتاح ساحة باسم ​الجيش اللبناني​ في ​عين دارة​ أنه "من الطبيعي أن نعيش هذا الامر كل يوم وهذه المنطقة عزيزة علينا ونحن موجودون فيها وهي موجودة فينا"، مشيراً إلى "إننا سنعمل من أجل عودة الامور إلى مجراها وإلى دولة القانون والانفتاح".

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كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب من عين الدارة: سنعمل من أجل عودة الامور إلى مجراها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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