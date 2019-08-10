وجه سفير ​الإمارات​ ​حمد سعيد الشامسي​، برقيات تهنئة ب​عيد الأضحى​ إلى ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ ​عبداللطيف دريان​، رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ ​عبدالأمير قبلان​، شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​. كما وجه برقيات تهنئة بالعيد إلى رئيس مجلس النواب السابق ​حسين الحسيني​، ورؤساء الحكومات السابقين ​تمام سلام​، ​نجيب ميقاتي​، ​فؤاد السنيورة​ و​سليم الحص​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفير الإمارات أبرق لرئيس الجمهورية وشخصيات مهنئا بعيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.