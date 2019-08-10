تجمع العلماء المسلمين: لتقديم التنازلات لمصلحة الوطن

رأى "​تجمع العلماء المسلمين​"، أن "مناسبة ​عيد الاضحى​ تمر هذا العام والوضع في ​لبنان​ يمر بفترة حرجة جدا تحتاج من الجميع إلى الخروج من الأنانيات الشخصية والمصالح الحزبية والفئوية، وتقديم التنازلات لمصلحة الوطن الذي هو بحاجة ماسة إلى تضافر الجهود لمواجهة التحديات وتقديم الحلول للأوضاع المستعصية على الصعد كافة".

ولفت إلى أن "أصدق مثال للتضحية، عايشناه في لبنان في السنوات الماضية، من خلال التضحيات التي قدمها المقاومون في سبيل تحرير الوطن من رجس الاحتلال الصهيوني، والتي قدم من خلالها هؤلاء ​الشباب​ مئات الشهداء والاف الجرحى، إضافة إلى الدمار الهائل، وهذه الأيام نعيش واحدة من الذكريات العظيمة وهو النصر الإلهي في ​حرب تموز​، كما إن ما قدمته هذه ​المقاومة​ في سبيل إفشال المشروع التكفيري الذي كان يستهدف كل لبنان و​التنوع الطائفي​ والمذهبي فيه، لإدخاله تحت وصاية ​الولايات المتحدة الأميركية​ والكيان الصهيوني، هو جزء من هذه التضحيات التي أتت نتيجة للفهم الحقيقي للإسلام المحمدي الأصيل".

وأشار إلى "إننا لا ننسى هنا أن ننوه بالتضحيات العظيمة التي قدمها ​الجيش اللبناني​ في كلا الحربين، والتي كان لها عظيم الأثر في الوصول إلى الغايات المطلوبة، وهذه التضحيات مع تضحيات المواطنين اللبنانيين أكدت على أهمية الثلاثية الماسية: الجيش والشعب والمقاومة، في تحقيق عزة ومنعة الوطن".