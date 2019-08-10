الجامعة العربية تعرب عن قلقها إزاء التطورات في اليمن

أكدت جامعة الدول العربية أن "الأمين العام، أحمد أبو الغيط، يتابع بقلق تطورات الأوضاع في عدن"، داعيةً الشعب اليمني إلى "تحكيم العقل ووضع المصلحة العليا للدولة اليمنية فوق أي اعتبارات ضيقة، حفاظا على أمن وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية".
ولفتت إلى أنه "بات واضحا عدم وجود إمكانية للحسم العسكري للمعارك بين أبناء الوطن الواحد"، داعية جميع الجهات إلى "التهدئة والانخراط الجدي في حوار مسؤول من أجل إنهاء الخلافات، والعمل سويا من أجل ضمان عودة الشرعية إلى البلاد، وانهاء معاناة الشعب اليمني والحفاظ على وحدة البلاد".
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