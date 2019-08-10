نائب وزير الخارجية اليمني: أحداث عدن انقلاب يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي

وصف نائب وزير الخارجية في ​الحكومة اليمنية​ ​محمد عبد الله​ الحضرمي، المواجهات المسلحة الجارية في عدن بـ "انقلاب يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي"، مشيراً إلى أن "ما يحصل في العاصمة المؤقتة عدن من قبل المجلس الانتقالي هو انقلاب على مؤسسات ​الدولة​ الشرعية وتلك المؤسسات التي جاء تحالف دعم الشرعية بهدف استعادتها ودعمها بعد انقلاب الحوثي عام 2014 ولا شرعية بدون الشرعية".

ومنذ يوم الأربعاء الماضي، تخوض ​القوات​ التابعة لحكومة الرئيس اليمني، ​عبد ربه منصور هادي​، ممثلة بألوية الحماية الرئاسية وبعض الوحدات العسكرية، معارك ضارية في عدن، ضد القوات الموالية لـ "الانتقالي الجنوبي".